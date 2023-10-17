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09:48, 17 октября 2023Силовые структуры

Российского военного приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

В Москве суд приговорил военного к 12,5 года колонии за госизмену

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Эльдара Камалова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Военного признали виновным в государственной измене. Суд также лишил Камалова воинского звания.

Военный входил в рядовой состав Вооруженных сил России. Осужденного арестовали более года назад. Процесс над ним проходил в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».

Ранее силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

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