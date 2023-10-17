Силовые структуры
Российского военного приговорили к 12,5 года колонии за госизмену
В Москве суд приговорил военного к 12,5 года колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Эльдара Камалова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Военного признали виновным в государственной измене. Суд также лишил Камалова воинского звания.
Военный входил в рядовой состав Вооруженных сил России. Осужденного арестовали более года назад. Процесс над ним проходил в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».
Ранее силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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