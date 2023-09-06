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03:10, 6 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за передачу военных данных Украине

УФСБ: житель Ростовской области задержан за передачу военных данных на Украину

Фото: пресс-служба ФСБ России / Global Look Press

Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установили, что 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и представившимся представителем военных формирований Украины. Во время общения россиянин выражал поддержку Украины и антироссийской деятельности и передал ему сведения об одном из военных объектов в Краснодарском крае. Полученные украинской стороной данные могли быть использованы командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по объекту.

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Подозреваемого задержали. У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области. 56-летний мужчина планировал вступить в ВСУ. Силовики установили, что задержанный — уроженец Житомирской области Украины с гражданством России. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

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    Марина Совина
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