Регионам захотели дать право запрещать продажу пива в жилых домах

Депутаты предложили дать регионам право вводить запрет на продажу пива в домах

Российским регионам захотели дать возможность самостоятельно запрещать розничную продажу пива и медовухи в многоквартирных домах. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, передает «Интерфакс». Уточняется, что речь идет также о прилегающих к многоквартирным домам территориях.

Согласно законопроекту, субъекты смогут разрешать реализовывать такие напитки при оказании услуг общепита лишь в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Также они смогут сами устанавливать разрешенное время продажи алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах.

Кроме того, депутаты предложили запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта. Такой подход поможет избежать повторения ситуации с массовыми отравлениями напитком «Мистер Сидр» в российских регионах, полагают они. Разрешить производство напитков с добавлением этанола предлагается лишь в тех случаях, когда это предусмотрено законом или требованиями госстандартов.

Ранее стало известно, что Минфин отрицательно отреагировал на инициативу запрета реализации алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве пояснили, что регионы уже сейчас обладают правом защиты общественного порядка. Делать они это могут в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Помимо прочего, запрет будет представлять собой административный барьер для бизнесменов, а также может привести к сговору жителей многоквартирных домов в отношении определенных предпринимателей, считают в Минфине.