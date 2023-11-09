Власти оценили идею запретить продавать алкоголь в жилых домах

Минфин выступил против идеи запретить продажу алкоголя в жилых домах

Власти выступили против идеи запретить продажу алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Минфин подготовил проект отрицательного отзыва на законопроект и направил его в кабмин, сообщают «Известия».

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы, предложившие разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу точек, в которых продают спиртное. Однако в своем отзыве Минфин подчеркнул, что уже сейчас регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

В ведомстве также считают, что запрет создаст новый административный барьер для бизнесменов. Кроме того, собрание жильцов может начать злоупотреблять полномочиями, например, сговариваться против конкретных предпринимателей. Отмечается, что отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом.

Ранее глава департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин заявил, что для заведений, продающих в жилых домах алкоголь, нужно создать специальный кодекс.