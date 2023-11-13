В Нижнем Новгороде росгвардеец случайно отстрелил себе палец при сдаче пистолета

В Нижнем Новгороде 45-летний росгвардеец случайно отстрелил себе указательный палец при сдаче табельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Капитан проявил неосторожность и нажал на курок пистолета Макарова. В стволе оказалась пуля, которая вылетела ему руку.

Пострадавший с отстреленным пальцем обратился за медицинской помощью в больницу.

18 июля сообщалось, что в Москве сотрудник отдела МВД России по району Коптево случайно выстрелил из табельного оружия и ранил коллегу. Раненого силовика госпитализировали, его напарника отстранили от службы. В отношении него проводится служебная проверка по факту неосторожного обращения с огнестрельным оружием. По ее итогам будет принято процессуальное решение.