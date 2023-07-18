Российский полицейский случайно ранил коллегу из автомата Калашникова

В Москве сотрудник МВД случайно выстрелил из автомата в напарника, он отстранен от службы

В Москве сотрудник отдела МВД России по району Коптево случайно выстрелил из табельного оружия и ранил коллегу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Раненого силовика госпитализировали, его напарника отстранили от службы. В отношении него проводится служебная проверка по факту неосторожного обращения с огнестрельным оружием. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В полиции не раскрывают подробности инцидента. Однако издание Baza сообщает, что силовики утром 17 июля дежурили у входа в Коптевский военкомат, когда один из них неловко взялся за автомат Калашникова. Случайный выстрел попал в напарника, которого спас бронежилет. Он получил легкое ранение в живот. Его госпитализировали.