Россия обошла главного нефтяного конкурента в борьбе за азиатские рынки

ОПЕК: Россия стала главным поставщиком нефти в Китай и Индию по итогам сентября

Россия вновь вернула себе лидерство по объемам поставок нефти в Китай и Индию. По итогам сентября на ее долю пришлось 19 процентов от суммарного ввоза сырья в КНР и 36 процентов — в Индию, сообщается в ноябрьском отчете аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По этому показателю России удалось опередить своего главного сырьевого конкурента — Саудовскую Аравию. На китайском рынке ближневосточной стране удалось занять лишь второе место с долей в 14 процентов от суммарного объема нефтяного импорта КНР. На третьей строчке оказалась Малайзия (чуть более 11 процентов).

Что касается индийского рынка, то Россия здесь упрочила свое лидерство в еще большей степени. Доли ближайших конкурентов РФ — Ирака и Саудовской Аравии — составили лишь по 20 процентов соответственно. При этом Россия, как уточняют эксперты, лидирует по объемам экспорта нефти в эту азиатскую страну на протяжении последнего года.

В то же время оба мировых потребителя нефти — Индия и Китай — сократили объемы импорта сырья по итогам сентября. В КНР показатель сократился на 11 процентов в сравнении с августовским значением и составил 11,2 миллиона баррелей в сутки, а в Индии — на 4 процента до 4,3 миллиона баррелей в день, заключили в ОПЕК.

Ранее аналитики организации предрекли резкий рост добычи нефти не входящими в ОПЕК государствами. Согласно обновленной оценке экспертов, показатель по итогам 2023 года увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки в основном за счет наращивания добычи в США, Канаде, Гайане, Бразилии, Норвегии и Казахстане. При этом в 2024-м рост должен будет составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.