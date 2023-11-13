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17:36, 13 ноября 2023Экономика

В ОПЕК предрекли резкий рост добычи нефти вне организации

ОПЕК: добыча нефти не входящих в организацию стран вырастет на 1,8 млн баррелей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суммарные объемы добычи сырья государствами, не входящими в Организацию стран-экспортеров нефти, по итогам 2023 года могут вырасти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается в ноябрьском отчете ОПЕК.

Основной вклад в резкое увеличение добычи нефти вне организации в 2023 году внесут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. При этом в 2024-м рост добычи сырья государствами, не входящими в ОПЕК, составит 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В то же время объем мирового спроса на нефть в 2023 году вырастет примерно на 2,5 миллиона баррелей в день, до 102,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2024-м — увеличится до 104,3 миллиона баррелей, заключили в организации.

В начале ноября агентство Reuters со ссылкой на данные Управления энергетической информации США сообщило о росте добычи нефти и конденсата в Соединенных Штатах до рекордного уровня в 13,1 миллиона баррелей в сутки по итогам августа. Предыдущий максимум в 13 миллионов баррелей в день был установлен в ноябре 2019 года.

С мая по август добыча нефти в США выросла на 955 тысяч баррелей в сутки, или на 10 процентов в годовом выражении. Значительный прирост эксперты связали с рядом факторов, включая повышение эффективности использования буровых установок для извлечения сланцевого сырья и улучшение технологий добычи.

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      Анатолий Акулов
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