Россиян предупредили о резком снижении цен в отелях Турции

Tez Tour: многие отели Турции снизили цены примерно на 30 % на лето 2024 года

Многие отельеры Турции снизили цены в валюте примерно на 30 процентов на летний отдых в 2024 году. О резком уменьшении стоимости размещения россиян предупредил генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, его слова приводит Интерфакс.

По его словам, среди российских туристов спрос на отдых в этой стране в начале лета 2023-го оказался сильно ниже ожидаемого из-за повышения цен отельерами. Поэтому в 2024 году многие из них решили скорректировать стоимость.

Как отметил Арзуманов, из-за повышения цен Турция в 2023 году недосчитается более миллиона туристов. Он добавил, что в этом число входят и обеспеченные путешественники, которые выбирали более экзотические направления.

Ранее россиян предупредили о резком падении цен на путевки в Турцию. Так, десятидневная путевка в Alva Donna Beach Resort с вылетом 28 декабря подешевела на 33 процента — с 342 тысяч рублей до 228 тысяч на двоих.