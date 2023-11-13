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18:37, 13 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о серьезной ошибке при приеме лекарств

Терапевт Мартынова: самостоятельная отмена лекарств грозит ухудшением состояния

Фото: PeopleImages.com / Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Если самостоятельно отменять назначенные лечащим врачом препараты, может наступить ухудшение состояния пациента, предупредила врач-терапевт, кардиолог и гериатр Светлана Мартынова. О серьезной ошибке при приеме лекарств она рассказала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача, важно учитывать, что лекарства, например, от кашля, имеют накопительный эффект и самостоятельная отмена грозит ухудшением самочувствия. «Не стоит завершать прием препаратов, даже если симптомы исчезли, так как отсутствие кашля и других признаков болезни не означает завершения воспалительного процесса, протекающего в дыхательных путях. Прерывание лечения может привести к временному улучшению состояния, за которым последует ухудшение с более тяжелыми последствиями для здоровья», — сказала Мартынова, добавив, что недолеченный кашель может спровоцировать развитие трахеита или бронхита.

Аналогичное правило касается и антибиотиков, которые нельзя ни назначать себе самостоятельно, ни отменять раньше срока, предупредила Мартынова. «Сегодня для лечения бактериальных инфекций применяются антибиотики нового поколения, позволяющие остановить рост и развитие бактерий в течение пяти-семи дней. Но не стоит заканчивать лечение антибиотиками после трех-четырех дней от начала терапии, так как существует вероятность того, что препарат не успеет правильно подействовать», — сказала эксперт. Она также подчеркнула, что прерванное лечение может спровоцировать развитие устойчивости к антибиотикам.

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      Александра Лисица
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