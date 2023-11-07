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19:27, 7 ноября 2023Забота о себе

Врач развеяла мифы о популярных народных методах лечения простуды

Фото: Jochen Tack / Imagebroker / Globallookpress.com

Использование горчичников и растирание спиртом неэффективны в борьбе с болезнями, более того — они могут навредить, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. В комментарии для «Известий» врач развеяла мифы о популярных народных методах лечения простуды.

Стольная отметила, что многие люди уверены, что горчичники облегчают кашель и ломоту. На деле же они не влияют на простуду и инфекцию, возникающие из-за вирусов.

Горчичный порошок — это растительный препарат, содержащий аллилизотиоцианат. Ощущение тепла и жжения достигается благодаря химической реакции и локальному усилению кровоснабжения. Результатом этого может стать химический ожог или аллергическая реакция даже через несколько часов

Анастасия Стольнаятерапевт

К химическому ожогу может привести и растирание спиртом или уксусом, которое практикуют для борьбы с температурой, предупредила Стольная. «Если же говорить про растирание, обертывание тела влажной прохладной тканью, то эффективность этой процедуры не доказана, стоит ориентироваться на собственные ощущения», — прокомментировала врач.

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При ингаляциях травяными растворами или картофельным отваром вместо облегчения дыхания можно получить ожог, предупредила терапевт. К тому же при простуде воспаление усиливается от воздействия тепла, что может ухудшить состояние здоровья, заключила Стольная.

Ранее терапевт Лидия Голубенко предупредила об опасности плохо проветриваемых квартир. Врач объяснила, что из-за грибка, который размножается на стенах в плохо проветриваемых темных квартирах, у человека могут развиться серьезные болезни.

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      Алиса Дмитриева
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