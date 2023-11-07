Россиян предупредили об опасности плохо проветриваемых квартир

Терапевт Голубенко: в плохо проветриваемых квартирах может появиться плесень

Из-за грибка, который размножается на стенах в плохо проветриваемых темных квартирах, у человека могут развиться серьезные болезни, предупредила терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко. Об опасности непроветренных помещений она предупредила россиян в беседе с изданием «Доктор Питер».

Из-за сырости, рассказала она, в домах появляется черно-серая плесень Bipolaris. Поначалу, пока плесень остается незаметной, она может приводить к синуситам. «Далее, когда на стенах уже становятся видны следы грибка, у жильцов могут появиться и более серьезные проблемы со здоровьем — с респираторным трактом. И даже расстройства нервной системы», — объяснила Голубенко.

Кроме того, в домах с нарушенной вентиляцией и повышенной влажностью может завестись плесневый грибок Cladosporium, продолжила она. «Часть из этих грибков портит продукты, повреждает книги или картины, одежду, придавая ей запах затхлости. Эта группа грибков обладает сильным аллергенным потенциалом, кроме того, возможны провокация кожных заболеваний и проблем с легкими, а также нарушения психики: плаксивость, тоска и депрессия», — перечислила врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о дешевом способе избавить жилье от плесневых грибов. По словам эксперта, в борьбе с плесенью хорошо помогает хлор, однако есть более экологичные методы, в том числе смесь из уксуса и соды.