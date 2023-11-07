Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:39, 7 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности плохо проветриваемых квартир

Терапевт Голубенко: в плохо проветриваемых квартирах может появиться плесень

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Из-за грибка, который размножается на стенах в плохо проветриваемых темных квартирах, у человека могут развиться серьезные болезни, предупредила терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко. Об опасности непроветренных помещений она предупредила россиян в беседе с изданием «Доктор Питер».

Из-за сырости, рассказала она, в домах появляется черно-серая плесень Bipolaris. Поначалу, пока плесень остается незаметной, она может приводить к синуситам. «Далее, когда на стенах уже становятся видны следы грибка, у жильцов могут появиться и более серьезные проблемы со здоровьем — с респираторным трактом. И даже расстройства нервной системы», — объяснила Голубенко.

Кроме того, в домах с нарушенной вентиляцией и повышенной влажностью может завестись плесневый грибок Cladosporium, продолжила она. «Часть из этих грибков портит продукты, повреждает книги или картины, одежду, придавая ей запах затхлости. Эта группа грибков обладает сильным аллергенным потенциалом, кроме того, возможны провокация кожных заболеваний и проблем с легкими, а также нарушения психики: плаксивость, тоска и депрессия», — перечислила врач.

Материалы по теме:
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о дешевом способе избавить жилье от плесневых грибов. По словам эксперта, в борьбе с плесенью хорошо помогает хлор, однако есть более экологичные методы, в том числе смесь из уксуса и соды.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В МВД Украины рассказали подробности гибели помощника Залужного

      СПБ Биржа объявила о смене гендиректора

      Командир «Ахмата» заявил о половине «чисто русских пацанов» в отряде

      В Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы

      Раскрыта возможность получить два миллиона рублей

      Врачи раскрыли последствия выбора неправильных носков

      Священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время

      В России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении

      Врач назвал простейший способ избежать травм в спортзале

      В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости