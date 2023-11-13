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18:09, 13 ноября 2023Путешествия

Россиянам стало проще получить французскую визу

TourDom: срок оформления французской визы для россиян сократился до трех недель
СюжетВизы в Европу:

Фото: Denys Nevozhai / Unsplash

Российским туристам стало проще получить французскую визу после завершения летнего отпускного сезона. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник.

По словам собеседницы издания, за последний месяц возросло количество свободных слотов, а выбор дат стал больше. «Сейчас уже мест больше, чем клиентов», — объяснила Сотник.

В настоящее время срок оформления французской визы для россиян сократился до трех недель. Помимо Франции отечественным туристам будет легко получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.

Ранее россиянам назвали неевропейские страны, куда проще всего получить визу. В топ-3 вошли Мексика, Южная Корея и Индия.

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      Зарина Дзагоева
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