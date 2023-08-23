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11:30, 23 августа 2023Путешествия

Россиянам назвали наиболее охотно выдающие шенгенские визы страны

«Аэроклуб»: Греция, Венгрия и Италия наиболее охотно выдают шенгены россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Unsplash

Греция, Венгрия и Италия названы в числе стран, которые наиболее охотно выдают российским туристам шенгенские визы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора группы компаний «Аэроклуб» Юлию Липатову.

«С записью по-прежнему сохраняются большие сложности, в особенности по направлениям Испания и Франция», — добавила она, отметив, что, несмотря на это, количество отказов в оформлении виз не возрастает.

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Липатова также рассказала, что Германия, наоборот, не выдавала шенгены практически всем мужчинам. По ее словам, сейчас официальный срок оформления виз в Европу составляет от 15 до 45 календарных дней.

В группе компаний «Аэроклуб» поделились списком и неевропейских стран, получение виз в которые не вызовет больших затруднений у россиян. Так, на первом месте в нем оказалась Мексика — виза в эту страну делается бесплатно за один-два дня. На втором месте — Южная Корея, виза в которую стоит около 700 рублей и делается пять рабочих дней, а на третьем — Индия. Электронная виза туда оформляется до четырех дней и стоит от 25 долларов (около 2300 рублей).

Ранее российских туристов, собирающихся подавать документы на шенгенские визы, предостерегли от «серых» посредников. Эксперты отмечают, что трудности с получением виз привели к росту числа сомнительных компаний и фейковых сайтов, предлагающих платные услуги.

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    Марина Черняк
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