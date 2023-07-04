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14:18, 4 июля 2023Путешествия

Россиян предупредили об опасности при оформлении шенгена

АТОР: оформляющих шенген туристов предостерегли от «серых» посредников

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российских туристов, собирающихся подавать документы на шенгенские визы, предостерегли от «серых» посредников. Об опасности при оформлении шенгена россиян предупредили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Эксперты отмечают, что трудности с получением виз привели к росту числа сомнительных компаний и фейковых сайтов, предлагающих платные услуги.

Так, на сайтах по меньшей мере семи визовых центров (Франции, Австрии, Эстонии, Чехии, Болгарии, Ирландии и Словакии), обслуживаемых VFS Global, уже появилось предупреждение «остерегаться посредников». Уточняется, что именно этот оператор — единственный авторизованный партнер генеральных консульств вышеуказанных государств.

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«Дополнительные услуги и визовые сборы оплачиваются по запросу в визовом центре, — говорится в публикации. — Визовый центр не взимает какой-либо дополнительной платы за оформление записи».

Более того, в АТОР указали, что при обращении к неавторизованным фирмам существуют серьезные риски, связанные с передачей персональных данных (загранпаспорта, банковских выписок). В результате путешественники могут не только не получить визы и потерять заплаченные за посредничество средства, но и даже не вернуть загранпаспорт.

Поэтому представители туротрасли рекомендуют тем, кто опасается допустить ошибки при самостоятельном заполнении анкеты или на этапе подготовки документов на визу, обратиться к проверенным туроператорам.

Ранее в июне сообщалось, что Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Об этом свидетельствуют данные статистики за 2022 год, опубликованной на сайте SchengenVisaInfo.com.

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    Фариза Бацазова
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