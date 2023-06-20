Названа наиболее часто выдающая шенген россиянам страна

SchengenVisaInfo.com: Испания чаще всего выдает шенген российским туристам

Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Таковы данные статистики за 2022 год, опубликованной на сайте SchengenVisaInfo.com.

Согласно информации на портале, Мадрид оформил более 154 тысяч шенгенов примерно из 603 тысяч. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны также названы Финляндия (более 105 тысяч виз), Италия (более 103 тысяч), Греция (более 61 тысячи) и Франция (более 55 тысяч).

Если верить опубликованным цифрам, всего в консульства и визовые центры стран Шенгенской зоны поступило около 687 тысяч заявлений, большинство из которых были одобрены.

Ранее россиянам раскрыли предстоящие изменения в получении виз в страны Евросоюза. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что электронными станут не только визы стран Шенгенской зоны, но и Кипра, Болгарии и Румынии. При этом туристов предупредили, что новые правила вступят в силу минимум через семь лет. Изменения также затронут и национальные долгосрочные визы Евросоюза, которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.