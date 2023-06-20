Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:15, 20 июня 2023Путешествия

Названа наиболее часто выдающая шенген россиянам страна

SchengenVisaInfo.com: Испания чаще всего выдает шенген российским туристам

Фото: Madrugada Verde / Shutterstock / Fotodom

Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Таковы данные статистики за 2022 год, опубликованной на сайте SchengenVisaInfo.com.

Согласно информации на портале, Мадрид оформил более 154 тысяч шенгенов примерно из 603 тысяч. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны также названы Финляндия (более 105 тысяч виз), Италия (более 103 тысяч), Греция (более 61 тысячи) и Франция (более 55 тысяч).

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«На счету надо иметь миллион рублей» Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
«На счету надо иметь миллион рублей»Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
29 мая 2023

Если верить опубликованным цифрам, всего в консульства и визовые центры стран Шенгенской зоны поступило около 687 тысяч заявлений, большинство из которых были одобрены.

Ранее россиянам раскрыли предстоящие изменения в получении виз в страны Евросоюза. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что электронными станут не только визы стран Шенгенской зоны, но и Кипра, Болгарии и Румынии. При этом туристов предупредили, что новые правила вступят в силу минимум через семь лет. Изменения также затронут и национальные долгосрочные визы Евросоюза, которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    В России осужденные теперь смогут пойти на военную службу по контракту. Как участие в боях даст им шанс на свободу?
    Двух россиян номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе
    Власти Тамбовской области назвали причину гибели людей на пороховом заводе
    Крупная криптобиржа ввела ограничения для россиян
    Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году
    В США заявили о слежке за перешедшим на сторону ЦРУ экс-полковником СВР
    Оценена вероятность строительства дамбы Каховской ГЭС
    Лавров рассказал анекдот про НАТО и СССР
    В Москве таксист надругался над уснувшей пассажиркой
    Вышедший на свободу бывший российский министр снова попал под следствие
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.