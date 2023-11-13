Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:13, 13 ноября 2023Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну СНГ

Ostrovok: российские туристы массово устремились в Белоруссию на Новый год

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok, их исследование попало в распоряжение РБК.

По данным специалистов, россияне массово устремились в одну страну СНГ на Новый год. Так, в частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск. Средняя стоимость ночи в период праздников в этом городе составляет 9,4 тысячи рублей — это на 36 процентов дороже, чем в 2022 году.

Второе место по числу бронирований занимает популярный у туристов турецкий город Стамбул, где проживание обойдется путешественникам в среднем 10,8 тысячи рублей за сутки (плюс 37 процентов). На третьей и четвертой строчке расположились два белорусских города — Брест с 5,7 тысячи рублей за ночь (плюс 43 процентов) и Гродно (5,3 тысячи рублей и плюс 26 процентов). В первую пятерку также вошел тайский курорт Паттайя (4,8 тысячи рублей, плюс 33 процента).

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Эксперты подчеркивают, что спрос относительно предыдущих периодов продолжает перераспределяться в сторону государств постсоветского пространства. «В этом году на них приходится 57 процентов от всех бронирований в отелях за рубежом — показатель увеличился на 6 процентных пунктов относительно 2022 года (51 процент) и в несколько раз относительно 2021-го (7 процентов)», — пояснили они.

Ранее сообщалось, что российские туристы устремились для отдыха в Сингапур. По информации PAC Group, это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      70 россиян смогли спасти из-под обстрелов и вывезти из Газы. Среди них дети и беременная женщина

      Ким Кардашьян удивила поклонников фото с обнаженной грудью

      Россияне отреагировали на идею отмены налогов для многодетных семей

      Зависшим в Индии российским деньгам предложат новое применение

      В Госдуме ответили на слова экс-главкома НАТО о завершении конфликта на Украине

      Мужчина взял на мушку сантехника из-за чрезмерно большого счета

      Мизулина попросила МВД проверить Эдварда Била и Гусейна Гасанова

      В Евросоюзе оценили стоимость военной помощи Украине

      В Минобороны сообщили о снижении числа попыток атаковать Запорожскую АЭС

      Предсказан «интернет-апокалипсис» между 2024 и 2028 годами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости