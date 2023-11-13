Россиянин обстрелял из пистолета окна жилого дома около школы

В Нижневартовске задержали мужчину, открывшего стрельбу около школы

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 45-летнего местного жителя, обстрелявшего окна жилого дома. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, пьяный фигурант кричал в окно дома №48б около школы в Нижневартовске, а затем достал пистолет и открыл стрельбу. Оружие изъяли. Предварительно, это пневматический пистолет.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Сам задержанный не смог объяснить мотив.

Ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванова стал фигурантом уголовного дела после стрельбы возле одного из московских заведений. В результате его действий четыре человека были госпитализированы.