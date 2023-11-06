Боксер Иванов стал фигурантом уголовного дела после стрельбы в центре Москвы

В отношении боксера Иванова возбуждено уголовное дело о хулиганстве

В отношении чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова возбудили уголовное дело после стрельбы в центре Москвы. Об этом сообщает RTVI, упоминая в материале комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

О причастности спортсмена к стрельбе около одного из столичных ресторанов стало известно 5 ноября.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство»), говорится в сообщении, размещенном на сайте «МВД-медиа». Фамилия фигуранта в пресс-релизе не указана, при этом упоминается, что дело возбуждено в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения. По данным из открытых источников, Иванов родился в 1986 году в городе Мичуринске Тамбовской области.

Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия вечером 5 ноября в ресторане на Шлюзовой набережной. Четыре человека были госпитализированы.