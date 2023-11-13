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09:44, 13 ноября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка попыталась поджечь военкомат

В Севастополе пенсионерка бросила в дверь военкомата коктейль Молотова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Севастополе 62-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, вечером 11 ноября фигурантка подошла к зданию, достала коктейль Молотова и бросила в дверь. Начался пожар, но сотрудники военного комиссариата быстро потушили пламя.

Женщину задержали. Сейчас ее допрашивают, чтобы выяснить мотивы преступления.

Ранее стало известно, что в Ельце мошенники убедили пенсионерку набрать кредитов и поджечь военкомат.

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      Екатерина Кашурникова
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