Российские дети пострадали в аварии со школьным автобусом

В Чувашии трое детей пострадали в аварии со школьным автобусом

В Чувашии произошла авария с участием школьного автобуса, в результате которой пострадали трое детей. Об этом сообщило управление МВД по Чувашии в Telegram-канале.

Авария произошла в селе Комсомольское. Предварительно, 54-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию для движения, из-за чего, когда он тормозил перед светофором, столкнулся с автомобилем Тoyota.

В салоне автобуса были 15 школьников и один сопровождающий. О состоянии пострадавших не уточняется, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Башкирии на объездной дороге произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали семь человек. Внутри школьного автобуса находились десять детей в возрасте от 13 до 14 лет — они ехали на конкурс вместе с сопровождающим.