Российские полицейские заработали на взятках 11 миллионов рублей

СКР: в Ингушетии экс-полицейских будут судить за взятки на 11,6 млн руб.

В Ингушетии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников полиции и бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год бизнесмен договорился с силовиками, в обязанности которых входила выдача свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выдавать документы без осмотра. Таким образом они выдали свидетельства на 322 автомобиля и получили более 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске начался суд над бывшим заместителем начальника полиции краевого управления МВД России по оперативной работе Михаилом Привалихиным, обвиняемым в получении взяток в виде денег, iPhone и охотничьего карабина Browning на общую сумму девять миллионов рублей.