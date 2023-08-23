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09:54, 23 августа 2023Силовые структуры

Экс-полицейского из Сибири осудят за взятки в виде iPhone и карабина Browning

В Красноярске судят экс-замглавы полиции за взятки карабином Browning и iPhone

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске начался суд над бывшим заместителем начальника полиции краевого управления МВД России по оперативной работе Михаилом Привалихиным, обвиняемым в получении взяток в виде денег, iPhone и охотничьего карабина Browning на общую сумму девять миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вину он признал частично. По данным следствия, подарки экс-полицейский получал в 2019-2022 годах от местного бизнесмена за покровительство. Также он ежемесячно передавал Привалихину от 100 до 500 тысяч рублей, что в общей сложности составило 30 взяток на пять миллионов рублей. Последнее вознаграждение составило 1,6 миллиона рублей, за которые сибирский полицейский обещал коммерсанту урегулировать конфликт с конкурентами.

Привалихина, курировавшего уголовный розыск, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, центр по противодействию экстремизму, госзащиту свидетелей, отделения национального бюро Интерпола, задержали 5 октября 2022 года на основании материалов ФСБ. Его доставили из Красноярска в Москву, Басманный суд столицы санкционировал его арест.

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    Любовь Ширижик
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