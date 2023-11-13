Сбер прокомментировал сообщения о сбое

Сбер заявил, что работа сервисов «Сбербанка онлайн» восстановлена

Все сервисы «Сбербанка онлайн» работают в штатном режиме. Об этом «Ленте.ру» заявили в Сбере после появления сообщений о сбое у приложения банка.

В компании отметили, что специалисты оперативно восстановили работу сервисов «Сбербанка онлайн». Причины неполадок не поясняются.

Согласно данным портала «Сбой.рф», о проблемах со «Сбербанком онлайн» российские пользователи начали сообщать днем в понедельник, 13 ноября. Большинство жалоб было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, о неполадках рассказали пользователи из Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана и ряда других регионов. В комментариях некоторые обратившиеся указали, что у них возникли проблемы с переводом средств.

Перед этим на сбой пользователи «Сбербанка онлайн» жаловались 1 ноября. В компании тогда пояснили, что на фоне проведения технических работ некоторые пользователи старых версий приложения могли столкнуться с временными неполадками.