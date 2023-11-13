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21:02, 13 ноября 2023Забота о себе

Сексолог посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Обычные тыквенные семечки являются эффективным средством поддержания мужского здоровья, рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко. Его цитирует «Московский комсомолец».

По словам Шевченко, в этом продукте содержатся нужные для мужчин витамины и микроэлементы — например, витамины группы В, которые регулируют активность центральной нервной системы, способствуют синтезу гемоглобина и регенерации эритроцитов. «Витамины F, А и К повышают тонус и сексуальную энергию, а витамин Е способствует клеточной регенерации. Полиненасыщенные кислоты укрепляют стенки сосудов, а микроэлементы, содержащиеся в семечках, стимулируют деятельность эндокринной системы. Все это вместе оказывает поистине удивительный эффект на потенцию», — сказал сексолог.

Кроме того, в тыквенных семечках содержится цинк, который способствует выработке тестостерона, что улучшает качество и количество спермы и нормализует либидо. Он уточнил, что норма тыквенных семечек для мужчин не ограничена, но посоветовал есть около 60-70 граммов этого продукта в день.

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      Александра Лисица
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