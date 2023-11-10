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12:31, 10 ноября 2023Забота о себе

Сексолог предупредила о минусах большой разницы в возрасте в паре

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Сексолог Трейси Кокс предупредила, что большая разница в возрасте партнеров всегда будет создавать трудности между ними. Минусы таких союзов она описала на примере романтических отношений модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера, пишет Daily Mail.

Кокс подчеркнула, что у 28-летней Хадид и 48-летнего Купера много общего: оба находятся на вершине карьеры и вращаются в одних и тех же кругах, оба они привлекательны и богаты. Даже их 20-летняя разница в возрасте сейчас почти не ощутима, но со временем, предупредила сексолог, все изменится. Она напомнила, что когда Хадид будет 50, Куперу исполнится 70. «Да, сейчас живут дольше и имеют лучшее здоровье, но 70 — это старость по любым меркам», — говорит Кокс.

Идеальная разница в возрасте между парами по-прежнему составляет от одного до трех лет: такая же была, когда женились наши бабушки и дедушки. Чем больше разница, тем сложнее парам ориентироваться в важных жизненных событиях

Трейси Кокссексолог
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Кокс добавила, что самая частая причина разрыва в парах с большой разницей в возрасте — это дети. Она объяснила, что ссоры возникают, так как один партнер хочет завести детей попозже, а другой не может ждать, либо один из партнеров не хочет заводить детей, так как у него они уже есть, а второй не может с этим смириться. Еще одной проблемой неравных браков специалистка назвала наделение старшего партнера большей властью и авторитетом. «Старшего часто воспринимают как учителя или родителя», — заключила Кокс.

Ранее сексолог Исайя Маккимми раскрыла одну из самых частых ошибок в отношениях. По ее мнению, разрушительным поведением является постоянная критика партнера.

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      Екатерина Улитина
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