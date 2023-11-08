Раскрыта причина одной из самых частых ошибок в отношениях

Постоянная критика партнера — одна из наиболее частых ошибок в отношениях, которая возникает из-за подавленных эмоций, считает сексолог Исайя Маккимми. Причину, по которой возникает эта привычка, она раскрыла в материале для New York Post.

За помощью к Маккимми обратилась читательница, которая постоянно критикует мужа и не может остановиться. Поводом для ее претензий может стать внешность супруга или невыполненная им работа по дому. «Он очень спокойный человек. Чем больше я его пилю, тем тише он становится. Почему я так веду себя и как мне прекратить?» — задала вопрос читательница.

В ответ на письмо Маккимми указала, что привычка критиковать партнера всегда разрушает отношения. По ее мнению, о наличии серьезных проблем говорит то, что супруг не пытается защититься. «Может показаться, что он становится тише, но на самом деле с каждым резким замечанием он отдаляется и сильнее злится», — считает сексолог. Она добавила, что оптимальный выход из ситуации — это изменить поведение, но сделать это на практике не просто.

Нашими поступками руководят эмоции, о которых мы часто не догадываемся. Если осознать их и понять, то мы получим контроль над действиями Исайя Маккимми сексолог

Маккимми объяснила, что критикуя партнера, люди ощущают гнев или разочарования, но за этим стоят более сложные чувства — стыд, страх, печаль или плохое отношение к себе. «Возможно, вы боитесь, что с мужем нет эмоциональной связи, и вы не знаете, чем он занимается в течение дня. Исследования показывают, что женщины, которые проводят весь день вдали от мужей, склонны более агрессивно разговаривать с ними при встрече», — заявила сексолог. Чтобы перестать постоянно критиковать мужа, она посоветовала использовать специальную формулу, когда хочется высказать ему претензию: сначала сообщить о своих эмоциях, затем назвать предмет беспокойства или тревоги и в конце описать желанный результат.

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