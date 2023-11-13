Стало известно о состоянии эвакуированных из Газы россиян

МЧС: во время эвакуации из Газы россиянам экстренная медпомощь не потребовалась

Стало известно о состоянии россиян, эвакуированных из сектора Газа и доставленных бортом МЧС в Россию. Экстренная медпомощь во время эвакуации гражданам не потребовалась, сообщил помощник главы МЧС России Александр Коровин, передает ТАСС.

«На борту медицинскую помощь не оказывали, потому что у нас была группа сопровождения, и, слава Богу, все люди, которые у нас находились на борту, в медицинской помощи не нуждались», — заявил Коровин. Он добавил, что люди, эвакуированные из Газы, находятся «на пределе, но бодрятся».

Ранее сообщалось, что спецборт с первой группой из 70 эвакуированных из Газы россиян, среди которых 27 детей и беременная женщина, прибыл в Москву. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.