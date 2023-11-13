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21:27, 13 ноября 2023Россия

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

Спецборт с первой группой из 70 эвакуированных из Газы россиян прибыл в Москву

Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости

Спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Воздушное судно прибыло в аэропорт Домодедово. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП «Рафах». В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Самолет вылетел из каирского аэропорта днем в понедельник, 13 ноября.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что опергруппа МЧС России будет находиться в Египте, пока из Газы не эвакуируют всех изъявивших желание покинуть территорию россиян.

После того как боевики ХАМАС напали на приграничные районы Израиля 7 октября, большое число россиян оказалось заблокировано в палестинском анклаве. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

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      Марина Совина
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