Стилистка назвала самые модные брюки на 2024 год

Стилистка Джилиан Макхэтти назвала самые модные брюки на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперт отметила карго. По ее мнению, данная модель до сих пор набирает популярность как более удобная альтернатива джинсам. «Их привлекательность неоспорима, поскольку они излучают современную и непринужденную атмосферу, что делает их обязательным элементом любого стильного гардероба в 2024 году», — пояснила она.

Кроме того, актуальными станут джинсы фасона Dad (отличаются от модели Mom прямым кроем, средней посадкой талии и умеренно-свободным силуэтом) и брюки с широкими штанинами. Данные варианты подходят женщинам с любым типом телосложения, считает специалистка.

Среди прочего, популярность обретут спортивные штаны, джинсы с широкими манжетами, брюки со складками и металлическим эффектом. «Наденьте брюки серебристого цвета с металлическим отливом и гладкое черное боди для гламурного вечера и понаблюдайте, как на вас будут обращать внимание», — заключила собеседница издания.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.