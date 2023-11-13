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09:22, 13 ноября 2023Силовые структуры

Стоящий на учете у нарколога россиянин попытался поджечь отдел полиции и попался

На Алтае стоящий на учете у нарколога мужчина хотел поджечь отдел полиции

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В селе Чемал (Республика Алтай) местный житель попытался поджечь отдел полиции и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина кинул в здание несколько стеклянных бутылок, в которых была зажигательная смесь. В результате его действий повреждена облицовка здания, проводка, а также флаги России и Республики Алтай.

Силовики смогли оперативно потушить возгорание, а также задержать поджигателя. Им оказался 36-летний инвалид второй группы, стоящий на учете у нарколога и психиатра. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Теперь против него завели еще одно дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ярославле неизвестный мужчина поджег кафе «Сквер 20/10» при помощи коктейля Молотова и скрылся с места преступления.

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      Варвара Митина
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