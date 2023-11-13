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10:29, 13 ноября 2023Путешествия

Стюардесса украла товары из магазина, укусила охранника и угодила в полицию

MS News: стюардессу SIA арестовали в Японии за кражу товаров из магазина

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Стюардесса авиакомпании Singapore Airlines (SIA) угодила в полицию за то, что украла товары из магазина и укусила попытавшегося задержать ее охранника. Подробностями истории поделилось издание MS News.

Инцидент произошел 6 ноября в торговом центре в городе Нарита в Японии. 33-летняя бортпроводница Бай Пейсюань (Bai Peixuan) из Сингапура украла шесть предметов, включая банные полотенца и большие сумки, стоимостью примерно 10 тысяч иен (около шести тысяч рублей).

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Сообщается, что 51-летний охранник торгового центра попытался задержать стюардессу, но она укусила мужчину за руку. Полиция арестовала Пейсюань, ее обвиняют в краже и нанесении легких травм сотруднику магазина.

Как пишет издание, бортпроводница не призналась в совершенных преступлениях и пояснила, что хотела оплатить счет позже.

Ранее стюардесса авиакомпании из Аризоны принесла в международный аэропорт Филадельфии заряженный пистолет и угодила в полицию. Теперь ей грозят финансовые санкции.

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      Марина Черняк
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