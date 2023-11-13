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14:28, 13 ноября 2023Силовые структуры

В Госдуме отреагировали на запрет бойцам Росгвардии тюнинговать оружие

Депутат ГД Хинштейн: Росгвардия отменила приказ о запрете тюнинговать оружие

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Руководство Росгвардии отменило необоснованный приказ одного из командиров о запрете бойцам тюнинговать свое оружие. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

В ходе проверки подтвердилась подлинность приказа, подписанного командиром одной из дивизий войск национальной гвардии, о возврате всего оружия в штатное состояние. Вышестоящее командование признало документ необоснованным. Отдельно будет дана оценка действиям инициативного комдива, отметил депутат.

Хинштейн отметил, что командованию следует поддерживать инициативу военнослужащих, которые тюнингуют свое оружие, тем самым повышая его эффективность. «Уверен, подобная глупость — единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии — тому подтверждение», — подчеркнул он.

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      Любовь Ширижик
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