У части россиян досрочно наступил Новый год

В двух населенных пунктах ЯНАО досрочно отпраздновали Новый год

У части россиян Новый год наступил досрочно: праздничные мероприятия прошли в двух населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Информацию об этом опубликовали пресс-службы местных администраций во «ВКонтакте».

В торжествах приняли участие жители Пуровского района российского региона. В селе Халясавэй прошли различные состязания, гостей угощали горячим чаем и ухой.

В деревне Харампур Новый год по календарю лесных ненцев встретили театрализованным обрядами поклонения огню и святой березке, а также хороводом дружбы. Для гостей были подготовлены концертная программа, представление «Сказка о рыбаке и рыбке», дегустация национальных блюд, чаепитие и национальные игры народов Ямала.

Ранее в сети появилось видео, на котором показан изнутри праздничный поезд Деда Мороза. Состав украшен новогодними гирляндами и скульптурами. Один из вагонов имитирует ледяную пещеру с сугробами, в нем разместили трон волшебника, светящиеся снежинки и праздничные фигурки. Поезд отправился в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга 11 ноября.