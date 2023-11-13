Украина отказалась от переданных Армении французских бронемашин

Ouest-France: Киев отказался от переданных Францией Армении бронемашин Bastion

От переданных Армении бронемашин Bastion производства французской компании ранее отказалась Украина. Об этом пишет газета Ouest-France.

Как сообщили в издании, изначально 12,5-тонные бронемашины наступательного характера предназначались для поставки на Украину, однако в Киеве их сочли недостаточно защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Ранее передачу Парижем бронемашин Bastion Еревану прокомментировал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его мнению, таким образом Франция проводит милитаризацию Армении и ставит под угрозу нормализацию отношений в регионе.