В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 13 ноября, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным источника, во Внуково четыре рейса задержано и два отменено, в Домодедово вылетят не по графику девять самолетов, еще три рейса отменили. Тем временем в Шереметьево отложили шесть рейсов и отменили два.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов из столичных авиагаваней не сообщается.

Ранее самолет российской авиакомпании аварийно приземлился в Челябинске. На борту лайнера, следовавшего из Сочи в Челябинск, находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.