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19:37, 12 ноября 2023Путешествия

Пассажиры аварийно севшего в Челябинске самолета рассказали о пережитом страхе

74.ru: перед аварийной посадкой в Челябинске Boeing сделал шесть кругов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед аварийной посадкой в Челябинске пассажирский Boeing сделал шесть кругов, после второго люди уже начали плакать. О пережитом страхе пассажиры рассказали порталу 74.ru.

12 ноября Boeing-737, принадлежащий авиакомпании «Победа», аварийно приземлился в Челябинске. На борту лайнера, следовавшего из Сочи в Челябинск, находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа. Пилоты сообщили о технических проблемах с выпуском закрылков. Перед посадкой самолет сделал шесть кругов над аэропортом.

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Родственники летевших на самолете пассажиров сообщили, что во время встречи близких в аэропорту увидели автомобили экстренных служб. Позже они же рассказали изданию, что некоторые пассажиры плакали, а командир корабля не сообщал о происходящем. После шестого круга самолет приземлился с резким торможением.

Ранее стало известно, что на Чукотке разбился Ан-2, на борту которого находился глава артели золотодобытчиков.

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      Алиса Дмитриева
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