В Депздраве Москвы заявили об отсутствии резкого роста госпитализаций с COVID-19

Депздрав Москвы: существенного роста госпитализаций с COVID-19 в городе нет

Эпидобстановка в Москве по COVID-19, ОРВИ и пневмонии соответствует обычному периоду сезонных заболеваний. Существенного роста госпитализаций в столице не наблюдается, коек для приема больных с инфекционными заболеваниями достаточно, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что более 20 машин скорой помощи находятся в пробке у инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе в Москве. Якобы у всех прибывших пациентов было подозрение на пневмонию и коронавирус.

«В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы», — сказано в официальном заявлении.

Как уточняется, на территории данной больницы могут одновременно находиться до 22 машин скорой помощи. Специалисты объяснили, что «для приема пациентов работают 11 боксов, пока идет осмотр и оформление пациента, машина отъезжает от бокса и ожидает врача». В это же время к боксу может подъехать следующая машина с пациентом, это является обычной практикой.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России некоторым категориям граждан стоит сделать прививку против коронавируса.

По его словам, основная точка зрения специалистов в том, что прививаться надо только людям, у которых есть осложняющие факторы — это возраст старше 70 лет, хронические заболевания типа диабета и других. Что касается остальных россиян, то для них нет таких строгих рекомендаций.