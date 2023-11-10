Эпидемиолог дал россиянам совет по вакцинации против COVID

Эпидемиолог Покровский посоветовал привиться от COVID россиянам старше 70 лет

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России некоторым категориям граждан стоит сделать прививку против коронавируса, считает академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» назвал группы риска, которым важно вакцинироваться, чтобы не заразиться инфекцией.

Вопрос с прививками достаточно сложный, он много обсуждался. Основная точка зрения, в том числе академического сообщества, что прививаться надо только людям, у которых есть осложняющие факторы — это возраст старше 70 лет, хронические заболевания типа диабета и других. Это те рекомендации, которые сейчас есть Вадим Покровский академик ран, эпидемиолог

Что касается остальных россиян, то для них нет таких строгих рекомендаций, отметил эпидемиолог.

«Большинство придерживается точки зрения, что сейчас все в той или иной мере имеют некоторый иммунитет. Это связано с тем, что многие переболели, многие прививались, и поэтому популяционный иммунитет, несомненно, есть. Другой вопрос, насколько этот иммунитет будет преодолевать новые штаммы коронавируса», — заключил он.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, число заразившихся коронавирусом за последние четыре недели выросло вдвое. По ее словам, на это повлияли каникулы, праздники и миграционные процессы.

8 ноября руководитель ведомства признала, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. Она отмечала, что в неделю в стране фиксируется 35-36 тысяч новых случаев. 30 процентов всех заболевших инфекцией россиян приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Глава Роспотребнадзора пришла к выводу, что волна коронавируса продолжит распространяться по России. «Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — заявила главный санитарный врач.

