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07:06, 11 ноября 2023Россия

Эпидемиолог дал россиянам совет по вакцинации против COVID

Эпидемиолог Покровский посоветовал привиться от COVID россиянам старше 70 лет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России некоторым категориям граждан стоит сделать прививку против коронавируса, считает академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» назвал группы риска, которым важно вакцинироваться, чтобы не заразиться инфекцией.

Вопрос с прививками достаточно сложный, он много обсуждался. Основная точка зрения, в том числе академического сообщества, что прививаться надо только людям, у которых есть осложняющие факторы — это возраст старше 70 лет, хронические заболевания типа диабета и других. Это те рекомендации, которые сейчас есть

Вадим Покровскийакадемик ран, эпидемиолог

Что касается остальных россиян, то для них нет таких строгих рекомендаций, отметил эпидемиолог.

«Большинство придерживается точки зрения, что сейчас все в той или иной мере имеют некоторый иммунитет. Это связано с тем, что многие переболели, многие прививались, и поэтому популяционный иммунитет, несомненно, есть. Другой вопрос, насколько этот иммунитет будет преодолевать новые штаммы коронавируса», — заключил он.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, число заразившихся коронавирусом за последние четыре недели выросло вдвое. По ее словам, на это повлияли каникулы, праздники и миграционные процессы.

8 ноября руководитель ведомства признала, что в стране началась новая волна заболеваемости COVID-19. Она отмечала, что в неделю в стране фиксируется 35-36 тысяч новых случаев. 30 процентов всех заболевших инфекцией россиян приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Глава Роспотребнадзора пришла к выводу, что волна коронавируса продолжит распространяться по России. «Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — заявила главный санитарный врач.

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