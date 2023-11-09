Заболеваемость COVID-19 в России за четыре недели выросла вдвое

Попова: заболеваемость COVID-19 в России за четыре недели выросла вдвое

Число заразившихся коронавирусом за последние четыре недели выросло вдвое, сообщила глава Роспротребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Поповой, на заболеваемость в том числе влияют каникулы, праздники и миграционные процессы.

Она также рассказала, что у россиян, у которых диагностирован новый подвид Covid-19 под названием «пирола», не наблюдается тяжелое течение болезни. Первые заразившиеся новым подвидом коронавируса были зафиксированы в России в начале ноября.

8 ноября Попова признала, что в России началась новая волна заболеваемости коронавирусом. По ее словам, треть всех заражений приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В качества профилактики глава Роспротребнадзора призвала россиян пройти сезонную вакцинацию против гриппа.