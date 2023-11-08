В России выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса. Власти ожидают его распространения

Роспотребнадзор: в РФ выявили 10 случаев инфицирования штаммом «пирола»

В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что ожидается распространение этого штамма по стране, хотя на данный момент все случаи завозные.

В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом «пирола». До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус Анна Попова глава Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что три случая заболевания новым штаммом COVID-19 были выявлены в Москве и семь — в Санкт-Петербурге. Заражение вирусом субварианта омикрона BA.2.86 выявлено лабораториями Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «пирола» (BA.2.86) были зафиксированы во Франции в августе 2023 года. В дальнейшем штамм распространился в Дании, Израиле, США, Великобритании, а также странах Южной Африки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту разновидность вируса под наблюдение. Выяснилось, что штамм претерпел мутации, которые сделали его более заразным.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский отметил, что «пирола» напоминает предыдущие штаммы, но у него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус.

Глава Роспотребнадзора оценила тяжесть течения варианта коронавируса «пирола»

Анна Попова рассказала, что вариант коронавируса «пирола» не вызывает более тяжкого течения заболевания.

Пока, по нашим наблюдениям и по наблюдениям коллег за рубежом, он не вызывает течения более тяжелого Анна Попова глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора предупредила, что первые дни болезни после заражения могут протекать тяжело, с высокой температурой. Она порекомендовала внимательно относиться к своему здоровью, носить маски там, где это возможно, и оставаться дома при первых симптомах недомогания, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В конце сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что пациентам из групп риска по COVID-19 стоит носить маски в общественных местах. По его словам, коронавирусная инфекция продолжает мутировать, однако эти изменения, связанные с распространением и заразностью вируса, некритичны, а штаммы COVID-19 не отличаются агрессивностью.

В группе риска из-за «пиролы» находятся пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания, пояснил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов.

Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется

Анна Попова сообщила, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не требуется, поскольку нет значительных рисков, связанных с этой инфекцией.

Мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне Анна Попова глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам пройти сезонную вакцинацию против гриппа. При этом она отметила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. По словам Поповой, это расценивается уже как начало эпидемии, начало подъема.

7 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю почти на треть. Рост числа заболевших наблюдается в 73 регионах, в 64 из них также фиксируется увеличение количества госпитализаций.

До этого, 4 ноября, в Госдуме вновь ввели тестирование на коронавирус, которое было отменено в июне 2022 года. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что вводить ограничения из-за распространения инфекции не планируется.

