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08:34, 25 сентября 2023Россия

Вирусолог перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола»

Вирусолог Костинов: в группе риска из-за «пиролы» пожилые и люди с заболеваниями

Фото: Kirill Braga / Reuters

В группы риска из-за штамма коронавируса «пирола», нового подварианта «омикрона», находятся пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов, пишет РБК.

«Независимо какой природы: нервная система, сердечно-сосудистая система, заболевания почек, печени, метаболические, сахарный диабет — они являются группой риска», — сообщил специалист.

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По его мнению, на фоне риска вируса людям старше 60 лет нужно делать прививки от коронавируса, это приоритетная группа для вакцинации. С мнением Костинова согласился доктор биологических наук Алексей Аграновский — он рекомендовал сделать прививку обновленной вакциной «Спутник» с геном белка шипа новых актуальных штаммов.

На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор уже сообщил о появлении нового варианта коронавируса «пирола». Штамм имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, нынешний рост заболеваемости COVID-19 отличается тем, что при нем фиксируют небольшое число госпитализаций. Она призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики инфекций.

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    Анастасия Шейкина
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