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11:59, 4 октября 2023Россия

Эпидемиолог назвал главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола»

Эпидемиолог Покровский рассказал о защите штамма «пирола» от старых антител

Фото: Steve Parsons / Pool / Reuters

Штамм COVID-19 «пирола» не несет особую угрозу, сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал главное отличие нового штамма.

«"Пирола" напоминает предыдущие штаммы, но у него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус», — рассказал он.

Могут появляться еще сотни разных штаммов. Поэтому из-за того, что появилось новое название, оснований для беспокойства нет

Вадим Покровскийэпидемиолог

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что пациентам из групп риска по COVID-19 стоит носить маски в общественных местах. По его словам, коронавирусная инфекция продолжает мутировать, однако эти изменения, связанные с распространением и заразностью вируса, некритичны, а штаммы COVID-19 не отличаются агрессивностью.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны коронавируса ожидается в России в ноябре-декабре. При этом новый вариант COVID-19 «пирола» еще фактически не распространился в России, подчеркнул он.

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    Алена Шевченко
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