Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах пациентам из групп риска

Пациентам из групп риска по COVID-19 стоит носить маски в общественных местах. С таким советом к россиянам обратился глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Там, где есть большое скопление, людям из группы риска, (…) конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов», — сказал министр.

По его словам, коронавирусная инфекция продолжает мутировать, однако эти изменения, связанные с распространением и заразностью вируса, некритичны, а штаммы COVID-19 не отличаются агрессивностью.