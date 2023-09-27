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08:03, 27 сентября 2023Россия

Российский ученый назвал сроки возникновения новой пандемии COVID-19

Ученый «Вектора» Локтев: новая пандемия COVID-19 возможна через 30 лет

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Новая пандемия коронавируса, подобная той, что была в 2020-2022 годах, возможна только через 30 лет. Такие сроки назвал заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев, пишет ТАСС.

«Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. (…) То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий», — сказал специалист.

По его словам, период между пандемиями обычно занимает половину жизни человека. Так, по вирусу гриппа этот период составляет 57 лет, сказал ученый, подчеркнув, что коронавирус уже вошел в список сезонных заболеваний.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того зафиксировано 24 летальных исхода.

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    Анастасия Шейкина
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