Российский ученый назвал сроки возникновения новой пандемии COVID-19
Новая пандемия коронавируса, подобная той, что была в 2020-2022 годах, возможна только через 30 лет. Такие сроки назвал заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев, пишет ТАСС.
«Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. (…) То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий», — сказал специалист.
По его словам, период между пандемиями обычно занимает половину жизни человека. Так, по вирусу гриппа этот период составляет 57 лет, сказал ученый, подчеркнув, что коронавирус уже вошел в список сезонных заболеваний.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того зафиксировано 24 летальных исхода.