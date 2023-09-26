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16:50, 26 сентября 2023Россия

Иммунолог назвал срок новой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков: пик новой волны коронавируса ожидается в ноябре-декабре

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пик новой волны коронавируса ожидается в России в ноябре-декабре. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Сейчас происходит подъем заболеваемости, но по абсолютным цифрам он не очень выраженный в сравнении с предшествующими омикрон-волнами. Фактически сезонный фактор только начинает работать и более-менее станет заметным где-то с середины октября», — рассказал специалист.

Кроме того, по словам Крючкова, новый вариант коронавируса «Пирола» еще фактически не распространился в России.

Эти два основных момента на фоне низкого уровня коллективного иммунитета приведут к тому, что мы увидим заметный серьезный подъем заболеваемости где-то во второй половине октября, а пик — уже в ноябре и декабре

Николай Крючковиммунолог

«Исходя из того, что мы сейчас видим, я бы сказал, что масштаб новой волны будет значительно скромнее, чем у предыдущих омикрон-волн. Хотя у нас нет еще достаточных данных по патогенности и летальности "Пиролы" в сравнении с предшествующими штаммами, предполагается, что кардинальных различий не будет. При этом мы понимаем, что заразность и обход иммунитета у "Пиролы" будет значительно выше», — заключил иммунолог.

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    Алена Шевченко
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