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12:41, 4 ноября 2023Россия

В Госдуме вновь ввели тестирование на COVID-19

В Госдуме вновь ввели тестирование на коронавирус для депутатов
СюжетКоронавирус в России:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутатов в России уведомили, что им придется пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, которое состоится 7 ноября. О том, что в Госдуме вновь ввели тестирование на COVID-19, стало известно РБК.

Согласно разосланному депутатам заявлению, обязательное профилактическое тестирование на COVID-19 будет организовано в Госдуме перед заседанием в здании нижней палаты парламента 7 ноября. В документе уточнялось, что самостоятельная сдача теста вне здания Госдумы возможна только в исключительных случаях.

По словам собеседников издания, несколько депутатов заразились коронавирусом. Их имена не называются.

Ранее в Минздраве России сообщили о том, что в ряде регионов страны зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. В связи с подъемом заболеваемости россиян призвали пройти вакцинацию.

Ограничения, введенные из-за COVID-19, сняли в Госдуме в июне 2022 года. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое решение было принято, поскольку за полгода ни один из депутатов не заразился коронавирусом, а среди сотрудников аппарата Госдумы «заболеваемость устойчиво держалась на очень низком уровне».

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      Олег Давыдов
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