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18:23, 19 сентября 2023Россия

Роспотребнадзор ответил на вопрос о коронавирусных ограничениях

Роспотребнадзор: вводить ограничительные меры из-за коронавируса не планируется

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

На данный момент вводить ограничительные меры из-за коронавируса не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов. Отмечается, что с 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.

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