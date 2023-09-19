В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В Москве готовятся к новой волне, развернут ковидный госпиталь

В России на 48 процентов выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

Заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов, сообщил оперативный штаб. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве. На этом фоне в столице снова развернули резервный ковидный госпиталь, в Доме правительства вернули обязательное ношение масок, а ученые прогнозируют, что страну ждет новый пик — он произойдет в октябре или ноябре.

Что происходит с заболеваемостью в Москве?

О том, что резервный госпиталь в московских Сокольниках снова готовят к приему пациентов, стало известно утром 19 сентября. В департаменте здравоохранения Москвы «Ленте.ру» заявили, что работу возобновили планово, и не стали связывать это с ростом заболеваемости. Там отметили, что это стандартная практика для осеннего сезона.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тем временем в Доме правительства вновь ввели масочный режим. Как объяснили в кабмине, меры принимаются из-за обычного для осени роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В правительстве считают, что такие ограничения помогут сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию.

По данным источников РБК, в Доме правительства, помимо возвращения масок, сократят количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Кроме того, рекомендовано сократить командировки как за границу, так и по России.

В Кремле пока не вводят масочный режим, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что у заболеваемости есть определенная сезонность, и допустил рост числа заразившихся.

Новый вариант коронавируса «пирола» способен вызвать очередную эпидемию. Что о нем известно?

На европейском континенте появился новый вариант коронавируса — «пирола», из-за которого происходит подъем заболеваемости, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, в России это может совпасть с приходом гриппа и других респираторных вирусных инфекций, а также с циркуляцией субварианта омикрон-штамма «эрис», о котором стало известно 10 августа. Таким образом, в стране возможно возникновение тройной эпидемии. Викулов рекомендовал привиться от гриппа и использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.

В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три основных вируса: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут одновременно атаковать людей — и взрослых, и детей Георгий Викулов иммунолог

В Роспотребнадзоре россиян предупреждали, что новый вариант коронавируса — «пирола» имеет дополнительные мутации и более заразен по сравнению с ранее обнаруженным вариантом омикрон-штамма. Там добавили, что разработанные под омикрон-штамм вакцины эффективны для снижения тяжести заболевания.

«Пирола» может негативно и крайне серьезно сказаться на эпидемиологическом процессе, если выяснится, что этот вариант не только более заразен, но еще и более летален, чем предыдущие версии, считает иммунолог Николай Крючков.

Когда ожидают пика заболеваемости COVID-19?

Новый пик заболеваемости коронавирусом придется на ноябрь, считает иммунолог Николай Крючков. По его словам, рост заражений наблюдается с конца августа и начала сентября, при этом явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября, а максимального подъема он достигнет уже в ноябре. В декабре волна пойдет на спад.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Осенний подъем заболеваемости связан в том числе и с тем, что коронавирус никуда не делся и остался в человеческой популяции, объяснил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, все респираторные заболевания активизируются в осенне-зимний период.

Будет ли введен всеобщий масочный режим?

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в стране не будут вводить ограничительные меры без серьезных оснований. Тем не менее в ведомстве отметили, что в разных учреждениях «могут быть введены ограничения локального характера и на определенный период».

В Роспотребнадзоре призвали россиян пользоваться антисептиками, чтобы снизить риск сезонных заболеваний.

Эпидемиолог Вадим Покровский, в свою очередь, рекомендовал людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет надевать маски в общественных местах.