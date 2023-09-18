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12:21, 18 сентября 2023Россия

Песков ответил на вопрос о введении масочного режима в Кремле

Песков: в Кремле пока не вводят масочный режим
СюжетМасочный режим:

Фото: Gabriel Luengas / Globallookpress.com

В Кремле пока не вводят масочный режим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно о возвращении в Доме правительства России антиковидных мер, в том числе масочного режима.

«У нас таких мер нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он напомнил об «определенной сезонности» заболеваемости и возможного роста числа заразившихся. «Ждем ориентировок специалистов», — добавил Песков.

16 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в России отсутствуют основания для введения ограничительных мер в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом или COVID-19. При этом в ведомстве допустили введение в учреждениях временных ограничений локального характера.

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    Алан Босиков
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